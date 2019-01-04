Истории людей, оставшихся под завалами в Магнитогорске

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Последний день 2018 года стал трагедией для Магнитогорска — обрушился подъезд многоквартирного дома 164 на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек, среди них шестеро детей. Кто-то из них спал и не успел выбраться, кто-то даже не жил в этом доме — просто пришел в гости. Люди гибли целыми семьями. «360» рассказывает истории тех, чьи жизни оборвались за 18 часов до наступления Нового года.

Самой пожилой погибшей стала 95-летняя Ольга Анисимова — ветеран Великой Отечественной войны. Она родилась в Белоруссии, но затем переехала в Ленинград. Как пишет «Царьград», там Ольга Никитична пережила блокаду, а потом отправилась на фронт. Демобилизовалась в 1945 году.

В квартире дома 164 на улице Карла Маркса она жила вместе с 70-летней дочерью Татьяной Топко. Трагедия унесла жизни обеих.

Взрыв и последовавшее разрушение подъезда унесли жизни семьи Крамаренко. Игорь и Анастасия, как стало известно Telegram-каналу Mash, собирались отметить Новый год по-семейному, а после боя курантов поехать к родителям девушки, которые жили в нескольких остановках от них.

Игорь Крамаренко работал в листопрокатном цехе, а Анастасия преподавала иностранный язык в магнитогорском институте. Им обоим было по 31 году. С ними погибла дочь Милана, которая родилась полтора года назад.

Игорь, Анастасия и Милана Крамаренко стали первыми, кого похоронили 4 января.

Трагедия в Магнитогорске унесла жизни целой семьи Кремлевых. Тела супругов Елены и Андрея были обнаружены и опознаны в числе первых, а их сыновья еще долго значились в списках пропавших без вести.

Денису и Дмитрию было около 30 лет. Родные до последнего надеялись, что их найдут живыми, ведь Дмитрий, старший, был онлайн через час после обрушения.

При обрушении подъезда погибла семья Антиловых: из-под завалов достали тело 32-летней Татьяны, ее 29-летнего мужа Виктора и двухлетней дочери.

Татьяна родилась в Кировской области. Ее одноклассники в соцсетях вспоминают, как женщина хорошо училась и как любила Магнитогорск, куда она с родителями переехала после школы. Ее папа был военным, и семья не раз меняла место жительства. В разговорах с друзьями женщина называла свой город только ласково — «Магнитка».

28-летний Ильмир Сагадатов был в Сети за три часа до трагедии. Он родился и вырос в Магнитогорске, здесь же окончил университет. Увлекался автомобилями. Сразу после крушения подъезда его друзья и близкие организовали поиски, но тело нашли спасатели 2 января.

Ильмира Сагадатова похоронят в Стерлитамаке, рядом с матерью.

Среди погибших — Ольга Баталова и Андрей Синебрюхов. Их тела нашли вместе. У них было двое детей, но за день до трагедии Ольга и Андрей отвели их ночевать к бабушке. Хотели, чтобы дети побыли с родственниками перед Новым годом.

Виктор Воронцов погиб на глазах жены Лидии, которая успела спастись сама и вытащить дочь.

Как рассказала РИА «Новости» тетя Лидии, вечером 30 декабря их 11-летней дочери стало плохо, поэтому Виктор сказал жене ночевать с ней в другой комнате. Когда подъезд рухнул, их квартиру разделило пополам. Зал, где спали мать с дочерью, устоял на некоторое время. По словам родственницы, за считанные секунды Лидия схватила ребенка и успела выскочить на лестницу. Там она увидела, как ее квартира вместе с мужем провалилась вниз.

Перед обрушением семья взяла кредит на ремонт.

26-летний гражданин Таджикистана Шухрат Улфатов 31 декабря лишился семьи. Его жена Раджамбо Исоева и трое детей погибли под завалами подъезда. Мужчина находится в больнице. В соцсетях пишут, что ему еще не сказали о смерти близких.

Между тем информацию о гибели Исоевой и детей подтвердили в МИД Таджикистана. Представители министерства сейчас готовят документы для транспортировки тел.

Женщине было 24 года. Детям — шесть, четыре и три.

Источник: «Сетевое издание «360tv.ru»