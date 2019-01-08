Гадания на старый Новый Год

Гадание в стакане. С помощью этого гадания девушки узнавали, что ждет их в наступающем году. Для этого брали четыре стакана, которые до половины заполняли водой. В один клали соль, в другой - сахар, в третий - кольцо, а четвертый оставляли пустым. Одна девушка становилась за спиной той, которая гадала. В руках на подносе она держала стаканы, перемещала их так, чтобы гадающая не знала, где какой стоит. После этого девушка, находящаяся за спиной, водила пальцем вдоль стаканов и спрашивала: этот стакан, этот, этот?.. И так - пока гадающая не останавливала ее. Воду из выбранного стакана нужно было попробовать. По вкусу воды предсказывали события в следующем году: соленая - печаль; сладкая - успех, счастье; пресная - обычный год; кольцо - свадьба или встреча с суженым.

Гадание на пирогах. 14 января, на старый Новый год, можно испечь пироги, предсказывающие судьбу. Для этого хозяйка дома должна сделать пресное тесто и выпечь небольшие пирожки с калиновым повидлом или грибами. Прежде чем делать пирожки, тесто подносят к иконе со словами: «Святые образа, мое тесточко благословите, что меня ждет в новом году, укажите. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, присно, во веки веков. Аминь».

Кроме выбранной начинки, в пирожки кладут пуговицы разного цвета, заранее загадывая (на ваше усмотрение), что означает каждая найденная едоком пуговица. Например: красная пуговица - богатому быть, синяя пуговица -женатому быть, белая пуговица - в холостых ходить, черная пуговица - убитому быть, рябая пуговица - долгий век жить и т. д. Надкусывают такой пирожок осторожно, чтобы, не дай Бог, зуб не сломать !

Гадание на угольках. Засуньте левую руку в поддувало и достаньте горсть золы. Выберите в золе девять угольков и оберните каждый бумажкой с надписью:СЧАСТЬЕ, НЕСЧАСТЬЕ, НИЩЕТА, МАЕТА, БОГАТСТВО, ЛЮБОВЬ, РАЗЛУКА, БОЛЕЗНЬ, СКУКА. Положите угольки под подушку, предварительно обмотав их ниткой, чтобы не соскочили бумажки с надписями. Перед тем как ляжете спать, прочитайте заговор на правдивое гадание: «Ложусь спать на дубову кровать. В головах не зола, а моя девичья судьба. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь». Утром, как только проснетесь, достаньте из-под подушки первый попавшийся уголек. Слово на бумажке предсказывает вашу жизнь в новом году

Гадание на женитьбу. Под старый Новый год в полночь девушки-подружки выходят во двор и, завязывая по очереди друг другу платком глаза, поворачивают «юлой» вокруг себя, а затем толкают девицу в спину. Если она пойдет в сторону ворот, то скоро выйдет замуж. Если пойдет к крыльцу, то сидеть ей в девках еще один год.