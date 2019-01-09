В праздничные дни помощь спасателей Сочи потребовалась 15 раз

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В период с 1 по 9 января 2019 года спасатели ЮРПСО МЧС России трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП, дважды вели поиск пропавших людей в природной среде, один раз выезжали для оказания помощи пожарным расчетам в тушении пожара, 10 раз выезжали на происшествия бытового характера.

1 января сотрудники ЮРПСО ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома в пос. Дагомыс. При помощи бензореза спасатели вскрыли железную дверь, обеспечив доступ в горящее здание пожарным расчетам. После чего установили световые башни и оказали помощь огнеборцам в тушении очага возгорания.

2 января спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО выезжали на ДТП, произошедшее на федеральной трассе Джубга-Сочи в районе пос. Макопсе. В результате происшествия пострадало два человека. 04 января сотрудники МЧС также ликвидировали ДТП на трассе Джубга-Сочи, в результате которого 4 человека получили различные травмы, еще один – житель Краснодарского края 1982 г.р. погиб. Тело мужчины спасатели деблокировали из автомобиля и передали сотрудникам полиции.

7 января сотрудники Адлерского подразделения ЮРПСО выезжали на ДТП на ул. Костромской. Деблокировав пострадавшего сочинца 1967 г.р. из поврежденной машины, спасатели передали его врачам Скорой помощи.

Кроме того, 7 января спасатели Адлерского ПСП обследовали левый берег р. Мзымта. По словам очевидцев в реку упал человек. Поиск вели пешим порядком от ул. Партизанская до поворота на ул. Тбилисскую (около 6 км) и далее на служебном автомобиле вдоль русла до устья реки. К сожалению, поиск результатов не принес. Также 7 и 8 января спасатели ЮРПСО и Кубань-СПАС искали пропавшего в горно-лесной местности в районе с. Барановка 59-летнего мужчину. 8 числа сотрудники АСС «Кубань-СПАС» обнаружили заблудившегося в районе ручья Безуменка и передали его родственникам.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России