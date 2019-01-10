Расселите взорвавшийся дом в Магнитогорске, жильцы боятся возвращаться в уцелевшие квартиры!

/Общество/

Во взорвавшемся жилом доме в Магнитогорске живет мама Алексея Соколова. Она, как и большинство жителей этого дома, боится возвращаться в него из-за трещин по всему зданию после взрыва. Алексей требует расселить многоэтажку. Петицию с обращением к ластям он разместил в интернете. Его петицию поддержали более 100 тысяч человек.

Вчера губернатор выступил против такой идеи, а петицию Алексея назвал «пляской на костях».

“Как такое можно назвать «пляской на костях»? Вероятно уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах. Там ведь в непосредственной близости погибли под завалами десятки человек. У моей мамы каждый день глаза на мокром месте, давление зашкаливает, сидит на таблетках. Уже 2 раза мы к ней вызывали скорую”, — отвечает на слова губернатора Алексей.

"Думаю нет людей в стране, кто не сочувствовал пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске 31.12.2018г.

Сейчас принято решение разделить взорвавшийся дом на 2 части. От взрыва пострадали не только подъезды 6-8, но также и в других подъездах жильцы обнаружили трещины на стыках плит и следы деформации балконов. В данный момент в дом вернулись единицы семей, кому некуда больше идти, остальные ютятся у родственников и друзей. Всем страшно возвращаться в пострадавший дом. Но самое страшное для них даже не физические последствия. Те, кто пробовал вернуться домой, не могут находиться длительное время в своих квартирах, где испытали такие страшные минуты своей жизни. Вероятно уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах, где в непосредственной близости погибли под завалами на морозе в мучениях десятки человек, для многих близко знакомых.

У меня в этом доме проживает мама, я сам прожил в этом доме более 30 лет и знаю очень много семей из этого дома. Это мнение всех жильцов дома 164 по пр. Карла Маркса.

Просим пересмотреть решение о разделении дома и выделить равноценные квартиры для переселения. Сейчас квартиры в этом доме нельзя будет продать и за половину их реальной стоимости. И всем, кто не имеет возможности купить другое жильё, придётся раз за разом переживать те страшные минуты утра 31.12.2018..."

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