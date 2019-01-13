Богу – Богово…» Почему турфирмам запрещают организовывать поездки паломников

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Госдума запретит турфирмам организовывать паломнические поездки.

Законопроект закрепляет такое право исключительно за религиозными организациями. Документ уже прошел первое чтение. По мнению авторов законопроекта, это поможет защитить паломников от мошенников. Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин в интервью радио Sputnik разъяснил, зачем парламентарии хотят разделить паломническую и туристическую деятельности.

«Паломнической деятельностью должны заниматься только религиозные организации. Мы не затрагиваем деятельность туристических организаций. Они как возили по святым местам туристов, так и возят. Люди могут и сами поехать в любое место, которое они считают святым. Но паломнической деятельностью это не называется. Это обычный туризм. Паломническая поездка – особый вид духовной практики. Многие недобросовестные фирмы зарабатывают на этом деньги. Суть законопроекта – только в установлении терминологии, чтобы не вводить верующих в заблуждение. Нужно четко отделять – Богу – богово, кесарю – кесарево», – сказал один из авторов законопроекта.

На туристическом рынке это не скажется, рассказал в эфире радио Sputnik вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

«Эта история вряд ли существенно повлияет на рынок. Основная масса паломников по стране перемещается и без турфирм. Многие туры изначально организованы со стороны религиозных компаний. С паломниками работают отдельные компании, которые специализируются на этих историях», – рассказал Вадим Прасов.

Источник: https://ria.ru/radio/