Транспортная полиция Новороссийска приглашает граждан на службу

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Новороссийский линейный отдел МВД России на транспорте приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также охране общественного порядка.

Должности сержантского и офицерского состава:

- полицейский патрульно-постовой службы полиции ЛОП на станции Новороссийск;

- полицейский патрульно-постовой службы полиции Геленджикского ЛОП;

- водитель дежурной части;

- инспектор группы обеспечения охраны общественного порядка;

- младший инспектор специализированного отделения по обеспечению общественного порядка (в перевозочном и технологическом секторах объектов транспортной инфраструктуры);

- оперуполномоченный полиции.

Сотрудники полиции в период прохождения службы могут бесплатно поступить в высшие учебные заведения МВД России. По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в Новороссийский ЛО МВД России на транспорте – ул. Портовая 17А, телефон: 8(8617) 60-40-54 и 8(8617)64-30-37.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте