Вода в Крещение. Великая Агиасма

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Крещенская вода обладает великой силой, оздаравливает, очищает, придаёт силы, защищает, долго не утрачивает свои свойства, может хранится весь год до следующего Крещения.

Благочестивая традиция в этот день кропить крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления.

Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры.

Особенное свойство святой воды заключено в том, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей. Поэтому, если воды ограниченное количество, ее можно разбавить простой.

Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе благоговейного отношения.

Хранят святую воду в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

Вся вода в природных источниках начиная с вечера 18 января и до конца 19 января является святой. Сам Господь совершает бесценный дар. В Храмах совершается чина освещения Великой Агиасмы. Конечно верующие предпочтут получить воду в храме. тем же, кто вспоминает о Боге только в праздники не стоит создавать там очереди и толпы. Наберите воду в определённые часы и поставьте под ночное небо. Свойства этой воды будут единичны той что принесена из церкви.

В канун Крещения Господнего в Сочельник люди обращались к Богу с просьбами, в надежде быть услышанными, во исполнения желаний и просьб.

Источник: https://ozagovorah.ru/svyatye-ikony-prazdniki/kreshhenskij-sochelnik-18-yanvarya.html