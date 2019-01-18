В «Байкал-Сервисе» назвали основные тенденции и события 2018 года для компании и обозначили новые вызовы

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2018 год ознаменовался целым рядом изменений на российском рынке транспортно-логистических услуг.

«Сегмент перевозок сборных грузов развивался более высокими темпами (рост по сравнению с 2017 годом составил 8%), чем рынок грузоперевозок в целом (прирост в среднем 2%), что позволяет рассчитывать на то, что уже к 2020 году LTL-рынок будет занимать 25 % в общем объеме грузоперевозок, — отметил генеральный менеджер по стратегическому развитию ООО «Байкал-Сервис ТК» Андрей Хрюкин. — За счет предпринимаемых государством мер с рынка постепенно уходили микро и мини игроки, процесс «обеления» затронул и небольшие транспортные компании, которые постепенно выходят из “серой зоны”».

В 2018 году основные игроки рынка не останавливали свою региональную экспансию, это способствовало тому, что перевозки даже в самые отдаленные регионы России становились более удобными, быстрыми и доступными. За последние два года «Байкал-Сервис» существенно расширил географию перевозок, открыв 19 новых филиалов и 57 городов адресной доставки.

Прослеживалась дальнейшая консолидация рынка, менялась география LTL-перевозок. В Центральном федеральном округе отмечалось замедление темпов роста, чего нельзя сказать о развитии грузоперевозок сборных грузов по Дальневосточному, Сибирскому и Уральскому федеральным округам. «Учитывая, насколько активно сегодня развивается Дальний Восток, мы настроены активно осваивать территории этого региона, открывать там свои филиалы, что станет для нас одной из точек роста в 2019 году», — поделился ближайшим планами Андрей Хрюкин.

Уход с рынка в конце 2018 года одного из заметных игроков стал свидетельством обострения конкурентной борьбы и подтверждением того, что даже внушительные объемы грузоперевозок не гарантируют выживания компании на рынке: будущее за теми перевозчиками, которые внедряют все новые технологические решения, способствующие повышению эффективности бизнеса. «Мы все больше осознаем роль информационных технологий и ИТ-платформ в развитии грузоперевозок и активно в этом направлении продвигаемся, — пояснил Андрей Хрюкин. — В частности, мы существенно расширили возможности личного кабинета, это позволило клиентам сократить время на оформление заявок, отслеживать в режиме реального времени перевозки и многое другое. Улучшили скорость и качество обслуживания. Так, в офисе компании обслуживание одного клиента занимает в среднем около 2,5 минут. Ввели почасовое расписание автомобильных перевозок по городам России, что позволило отправителям с точностью до минут планировать свои поставки. Постоянно совершенствуем систему обработки грузов, у нас запланирована автоматизация операций на этапе приемки грузов, что позволит сократить время обработки примерно на треть».

На рынке сборных грузов все более заметной становится тенденция по сокращению размера партий перевозимых грузов и увеличения кратности заказов, в ответ на это перевозчики расширяли пакеты своих услуг по доставке мелких грузов. Так, «Байкал Сервис» в 2018 году запустил для этого сегмента новую комплексную услугу #ТарифПосылка, которая выполняется «от двери до двери» и при этом обходится на 20 % дешевле.

Говоря о вызовах 2019 года, Андрей Хрюкин, отметил, что в «наступившем году или, возможно, чуть позже мы ожидаем появления некоего подобия «убера» в грузоперевозках, а также иных платформ, которые для многих компаний нашего сегмента могут оказаться серьезным вызовом».

Исаев Артем

Источник: предложи новость