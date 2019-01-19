УФСИН России по Краснодарскому краю сообщает...

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Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов вручил благодарственное письмо неравнодушной пенсионерке.

Жители краевого центра собрали книги для библиотеки ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю. Сбор и передачу книг, собранных жителями нескольких домов по улице Атарбекова краевого центра, организовала председатель местного товарищества собственников жилья Надежда Зубова.

Сотрудникам отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-14 были переданы около 500 томов художественной и научно-популярной литературы, которая пополнит библиотечный фонд исправительного учреждения.

Несмотря на свой довольно почтенный возраст, благотворительными акциями по сбору книг для библиотек исправительных учреждений Краснодарского края, Надежда Зубова занимается на протяжении последних 10 лет. Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов вручил неравнодушной пенсионерке Благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество с учреждениями уголовно-исполнительной системы региона и активную гражданскую позицию.

Источник: пресс-служба УФСИН