/Общество/

Остановите строительство завода по розливу воды Байкала для Китая

"Строительство китайского завода по разливу питьевой воды в селе Култук на берегу Байкала уже началось!" - бьет тревогу автор петиции Зорикто Матанов.
Его требование не строить завод поддержали уже 400 тысяч россиян. А на этой неделе петицию публично поддержал артист и шоумен Сергей Зверев, который сам родом из Култука.

На берегу нашего озера Байкал в Слюдянском районе собираются построить китайский завод по розливу питьевой воды. Продукция завода будет поставляться в Китай. Ученые подтверждают, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем.
Это уникальное место! Его особый микроклимат способствует миграции многих видов перелетных птиц, в том числе и редких. Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области. Ученые говорят, что место заслуживает охраны и признания в качестве памятника природы. Но никак не строительства промышленного объекта!
Для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более 3-х километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. Завод может нанести этому месту и всему Байкалу непоправимый ущерб!
Давайте остановим этот беспредел по отношению к нашему священному озеру. Если не мы, то кто?

“Друзья, это наш последний шанс, чтобы остановить строительство завода и спасти наше священное озеро!”, — пишет Зорикто.
Присоединитесь и вы к его кампании?

Источник: Change.org

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

В Калининградской области более 3 тысяч юношей встанут на воинский учет

На Балтийском флоте пройдет месячник оборонно-массовой работы

Крупнейшая экспозиция алкогольной продукции в России и Восточной Европе на «ПРОДЭКСПО-2019»

В Анапе мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью