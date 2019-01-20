Остановите строительство завода по розливу воды Байкала для Китая

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"Строительство китайского завода по разливу питьевой воды в селе Култук на берегу Байкала уже началось!" - бьет тревогу автор петиции Зорикто Матанов.

Его требование не строить завод поддержали уже 400 тысяч россиян. А на этой неделе петицию публично поддержал артист и шоумен Сергей Зверев, который сам родом из Култука.

На берегу нашего озера Байкал в Слюдянском районе собираются построить китайский завод по розливу питьевой воды. Продукция завода будет поставляться в Китай. Ученые подтверждают, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу, который и так уже страдает от экологических проблем.

Это уникальное место! Его особый микроклимат способствует миграции многих видов перелетных птиц, в том числе и редких. Такого разнообразия нет ни в одной другой точке Иркутской области. Ученые говорят, что место заслуживает охраны и признания в качестве памятника природы. Но никак не строительства промышленного объекта!

Для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более 3-х километров. Местным жителям перекроют доступ к озеру, люди не смогут заниматься ловлей рыбы. Завод может нанести этому месту и всему Байкалу непоправимый ущерб!

Давайте остановим этот беспредел по отношению к нашему священному озеру. Если не мы, то кто?

“Друзья, это наш последний шанс, чтобы остановить строительство завода и спасти наше священное озеро!”, — пишет Зорикто.

Присоединитесь и вы к его кампании?

Источник: Change.org