"Люди задыхаются" Активистка из Красноярска о "мусорной реформе" в городе

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Красноярские активисты отправили посылки с мусором депутатам Госдумы от Красноярского края, сенатору Андрею Клишасу и мэру Красноярска Сергею Еремину.

Так они пытаются привлечь внимание властей и общественности к проблеме загрязнения города. По словам одной из активисток Евгении Елизарьевой, 1 января город стал утопать в мусоре, люди не могут открыть даже форточки, «хоть надевай противогаз». При этом тариф на вывоз мусора был утвержден 11 декабря: 112 рублей для правого берега, 135 рублей для частников. Мэр Красноярска, министерство экологии и губернатор края бездействуют, и вылезает «коррупционный схематоз», рассказала в эфире радио Sputnik активистка из Красноярска Евгения Елизарьева.

«С 6 января нас кормят завтраками, что все уберут. Министр экологии Часовитин, который ответственен за эту реформу, ушел в отпуск до 9 марта. Скорее всего, с последующим увольнением.11 января мы пошли к мэру, прождали его до полвторого ночи, но так и не дождались. За ночь они поменяли и сравняли тарифы до 79,74 рублей для всех жителей города Красноярска. Это большой бизнес, все друг друга покрывают. 19 января мы отправили 7 посылок: 5 посылок в Госдуму нашим депутатам, сенатору Клишасу и мэру города», – рассказала активистка.

Евгения Елизарьева отметила, что активисты не против мусорной реформы, но выступают за ее поэтапное проведение, чтобы полигоны были подготовлены, осуществлялась сортировка, утилизация, обеззараживание отходов.

«Один региональный оператор имеет лицензию на вывоз и сортировку 5-го класса бумаги. Второй – только на утилизацию и хранение ртути. На обеззараживание, сортировку, обработку и утилизацию у них лицензии нет.

Один из полигонов, на которые вывозился мусор, должен был быть закрыт и рекультивирован в 2016 году, эта свалка переполнена. Там мусор высыпается на людей. Сейчас приезжал Александр Горовой, мы подышали. 10 дней Универсиады мы тоже подышим, но потом мы будем задыхаться. Люди бегут, если есть возможность переселиться», – рассказала Евгения Елизарьева.

Источник: https://ria.ru/radio/