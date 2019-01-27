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Курятина дороже свинины?

В России отмечается резкий скачек цен на куриное мясо. К середине января он составил более 20% , по сравнению с январем прошлого года. Стоимость килограмма курицы в рознице выросла до 152  рублей, тогда как в 2018 году составляла 125 рублей за килограмм.

Причины роста цен – падение объемов рынка и снижение импортных поставок, рассказала в интервью радио Sputnik коммерческий директор Информационно-аналитическое агентство «ИМИТ» Любовь Бурдиенко.

«Падение маржинальности из-за низких цен, которое продолжалось более двух лет, привело к банкротству ряда предприятий, на фоне чего изменился объем производства. Рост цен - кардинальный - 20% и в опте, и в рознице. Тушка целая - 30% рост за год, а суповые куры - 10%. Чем популярней продукт, тем цена на него больше растет. Бразилия была закрыта импорт снизился, сейчас Бразилия открылась, если импорт пойдет в прежних объемах, естественно, у нас на рынке будет падение цен, так как наши цены не выдержат конкуренции. На данный момент некоторые позиции по бескостному мясу уже догнали свинину, хотя свинина тоже дорожает, но не такими кардинальными темпами», - объяснила Любовь Бурдиенко.

Источник: https://ria.ru/radio/

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Категория: Новости / Общество

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