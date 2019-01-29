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Новороссийск без воды на два дня!

По данным МУП «Водоканал Новороссийска»новороссийцев ждет вновь ограничения с подачей воды. В связи с аварией на Троицком групповом водоводе подача воды в Новороссийск 29 и 30 января 2019 года будет производиться по графику:  утром с 06.00 до 09.00 и вечером с 18.00 до 21.00.

Поделитесь новостью с друзьями и соседями. В случае если у жителей есть потребность в дополнительных запасах воды, то можно организовать подвоз.

 

Подвоз воды населению будет производиться по заявкам по тел. МУП «Водоканал» : 30-98-60, 30-98-61, 30-98-62.

Следите за сообщениями средств массовой информации: телевидения, радио, электронных СМИ.

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Общество

  1. Ольга 29.01.2019 19:34 Ответить
    Живу по Героев десантников,время 19.33 ,воду обещали дать в 18.00!Ее нет!!!!
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