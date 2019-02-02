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Владимир Синяговский вручил партийные билеты

Депутат Государственной Думы, член фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский в рамках региональной недели в торжественной обстановке вручил партийные билеты вновь прибывшим членам Партии. Ими стали Саржевский Михаил Иванович, Федоров Сергей Евгеньевич, два капитана дальнего плавания.

«Такие грамотные, ответственные и целеустремленные люди непременно должны быть в рядах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Они будут достойным примером для нашей молодежи», - отметил член комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

В своем обращении Михаил Иванович и Сергей Евгеньевич отметили значимость этого события, большую ответственность и поблагодарили за оказанное им доверие.

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Категория: Новости / Общество

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