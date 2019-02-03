Каким будет февраль на Кубани?

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Ориентировочный прогноз погоды по Краснодарскому краю на февраль 2019 года по данным Краснодарского ЦГМС:

1-10.02 – в начале и во второй половине декады временами осадки, преимущественно в виде дождя, в конце декады в северной половине края и предгорных районах с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, а отдельные дни порывистый. Температура воздуха ночью -2...+3°, в конце декады при прояснении -3…-8°; днем -2...-7°. в первой половине декады местами до +8…+13°.

11-20.02 – в отдельные дни осадки, местами туман, гололед. Ветер переменных направлений слабый и умеренный, в середине декады временами сильный. Температура воздуха ночью -2…-7°; в начале и середине декады понижение температуры местами до -10…-15°; днем -3...-2°, но югу до +5° тепла. На Черноморском побережье ночью 0...-5°, днем 2-7° тепла. В середине декады ожидается понижение температуры воздуха на 3-5°.

21-28.02 – временами осадки, преимущественно во второй половине декады. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный, западный слабый и умеренный, в отдельные дни порывистый. Температура воздуха ночью +1...-4°, при прояснении н начало декады до -7...-12°; днем +2...+7°, в отдельные дни в южной половине края и центральных районах повышение до 8-13° тепла. На Черноморском побережье ночью 0...+5°, днем 5-10° тепла.

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы. Норма в северной половине края и юго-восточных предгорьях -2…-4°, в центральных районах и юго-западных предгорьях -0,5…-1,6°, на Черноморском побережье +1…+3°, в районе Туапсе-Сочи +4…+6°.

Месячное количество осадков ожидается около климатической нормы. Норма в степной части и юго-восточных предгорьях 30-50 мм, в южной половине края 50-85 мм, в юго-западных, южных предгорьях на Черноморском побережье 100-150 мм, на участке Анапа - Геленджик 40-75 мм.

Среднемесячный приток в Краснодарское водохранилище в феврале ожидается в пределах нормы и составит 270-330 м3/с (норма – 302 м3/с). Среднемесячный сток по р.Кубань – ГП Армавир в феврале ожидается выше нормы 45-55 м3/с (норма – 43,1 м3/с).

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"