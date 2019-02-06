«Он смог всем доказать, что был настоящим»: продюсер о Децле

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В Москве простились с Децлом. В здании Центральной клинической больницы завершилась церемония прощания с Кириллом Толмацким (настоящее имя исполнителя).

Родственники, друзья и поклонники проводили музыканта аплодисментами. 6 февраля у Децла вышел посмертный клип. Видео опубликовано на его YouTube-канале Detsl aka Le Truk. Тизер этого видео рэпер успел загрузить до своего последнего концерта в Ижевске. Скончался музыкант в ночь на 3 февраля из-за остановки сердца. Ему было 35.

Продюсер Влад Валов в интервью радио Sputnik отметил, что Децл, не смотря ни на что, оставался верен своей музыке.

«Я горжусь, что смог вывести такого замечательного исполнителя на большую сцену. Я рад, что очень много людей пришли попрощаться и вижу, что наш совместный труд не прошёл даром. Децл остаётся в истории русского хип-хопа. Мы будем вспоминать его, слушая его хиты. Он не ушёл в попсу, не ушёл в бизнес. Он оставался настоящим» - сказал Валов.

Источник: https://ria.ru/radio/