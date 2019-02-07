В Новороссийске представлен новый генподрядчик ЖК "Суворовский"

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В администрации города Новороссийска прошла встреча главы администрации Игоря Дяченко и руководителя Кубаньжилстроя Натальи Штыковой. Обсуждался вопрос о завершении строительства жилого дома по улице Суворовская.

Во встречи приняли участие представители инициативной группы дольщиков ЖК и нового генерального подрядчика ООО "Союз".

КЖС и "Союз" подписали договор о строительстве ЖК "Суворовский". Администрация подтвердила готовность оказать содействие в решении всех вопросов по ходу строительства. На днях будет выдано разрешение на продолжение строительных работ. Кстати, генподрядчик объявил на встрече, что в конце третьего квартала текущего года планируется дом сдавать в эксплуатацию.

Инициативная группа дольщиков одобрила шаги руководства КЖС по поиску подрядной организации и готова к тесному сотрудничеству.