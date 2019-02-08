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В Краснодаре прошёл первый этап конкурса патриотических проектов, лучшие из которых попадут на межрегиональный форум проекта.

5 февраля в конференц-зале Войскового собора Святого Благоверного князя Александра Невского прошел круглый стол, посвящённый презентации мероприятий патриотической направленности волонтерских центров учебных заведений.

Со словами приветствия к участникам обратился Настоятель Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского Иоан, он отметил необходимость проведения подобных мероприятий, которые основываются на исконно русских традициях военно-патриотического воспитания.

Представители волонтерских центров презентовали свои патриотические проекты и волонтерские практики. В форме диалога участники обсудили особенности реализации каждого проекта, выявили сильные стороны и аспекты, которые требуют доработки. А также договорились о сотрудничестве в проведении крупных патриотических мероприятий для детей и молодежи.

Напомним, что круглый стол прошел в рамках Межрегиональной патриотической информационно-просветительской программы "Бессмертный полк - наша Победа!".

«Чтобы подержать «патриотический импульс» необходимо консолидировать усилия всех заинтересованных институтов гражданского общества и государства. С этой целью мы проведем межрегиональный Форум «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – НАША ПОБЕДА!», на котором соберутся представители региональных штабов проекта, в том числе молодежь, из 30 субъектов РФ. В рамках межрегионального Форума участники получат возможность обменяться информацией об особенностях реализации патриотических мероприятий своего региона, новые знания о социальном проектировании, приняв участие в семинарах и тренингах межрегионального форума в городе Сочи, который пройдет в марте 2019 года. В результате будет сформирована большая группа добровольцев, в которые войдут представители разных поколений россиян» - обратился к участникам круглого стола Левитский Борис Евгеньевич.

Программа реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.