С сегодняшнего дня светильники на набережной курорта будут светить экономно

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Старые натриевые лампы заменят на энергосберегающие светодиодные.

Специалистам предстоит заменить ровно 3000 ламп. Именно столько установлено на набережной Геленджика. Все работы энергетики планируют завершить в течение двух недель. Преимущества светодиодных ламп - это высокая световая отдача, большой срок службы и самое главное - современные лампы потребляют в три раза меньше электроэнергии, чем натриевые, что позволит существенно экономить средства бюджета города. После замены ламп на геленджикской набережной, к работе преступят на улицах, ведущих к морю: Ленина, Садовая, Морская, Горького и Островского. Для жителей, переживающих о том, чтобы фонари сохранили «тёплое» свечение, сообщаем, что так и будет!

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик