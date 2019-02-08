С сегодняшнего дня светильники на набережной курорта будут светить экономно
Старые натриевые лампы заменят на энергосберегающие светодиодные.
Специалистам предстоит заменить ровно 3000 ламп. Именно столько установлено на набережной Геленджика. Все работы энергетики планируют завершить в течение двух недель. Преимущества светодиодных ламп - это высокая световая отдача, большой срок службы и самое главное - современные лампы потребляют в три раза меньше электроэнергии, чем натриевые, что позволит существенно экономить средства бюджета города. После замены ламп на геленджикской набережной, к работе преступят на улицах, ведущих к морю: Ленина, Садовая, Морская, Горького и Островского. Для жителей, переживающих о том, чтобы фонари сохранили «тёплое» свечение, сообщаем, что так и будет!
Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик