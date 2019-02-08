Первым заместителем прокурора края в г. Новороссийске проведено выездное заседание по вопросам защиты прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестного застройщика

8 февраля в городе Новороссийске под председательством первого заместителя прокурора края Владислава Малкина проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства жилых объектов, возведение которых осуществлялось ООО «Кубаньжилстрой».

В совещании приняли участие глава администрации муниципального образования г. Новороссийск Игорь Дяченко, руководство департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, сотрудники правоохранительных органов, прокурор г. Новороссийска, представитель компании - инвестора.

Данные многоквартирные жилые дома включены в региональный план-график «дорожная карта», разработанный администрацией Краснодарского края во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.05.2017 № 1063-р; а также в перечень «проблемных» домов, утвержденный прокурором края и губернатором края во исполнение решения межведомственного совещания при заместителе Генерального прокурора Российской Федерации Андрее Кикоте по вопросам эффективности принимаемых мер в сфере долевого строительства жилья, их влияния на устранение нарушений законодательства и прав граждан в крае.

Заслушаны отчеты главы муниципального образования города, руководства департамента по надзору в строительной сфере края о результатах проведенной работы по обеспечению прав участников строительства жилья, исполнение ранее данных поручений, в том числе направленных на привлечение инвестора для завершения строительства «проблемных» объектов и передачи гражданам квартир. Обсуждены вопросы технологического подключения объектов к сетям инженерных коммуникаций.

По результатам совещания обращено внимание уполномоченных органов власти на повышение уровня взаимодействия между всеми заинтересованными органами, активизации мер, направленных на скорейшее возобновление строительных работ и восстановление прав граждан.

Также осуществлен выезд непосредственно на объекты, где представители компании инвестора доложили о планируемых сроках возобновления строительства.

По результатам совещания первым заместителем прокурора края всем участникам даны конкретные поручения с целью определения детального плана мероприятий по завершению строительства проблемных жилых домов и этапов их реализации, выполнение которых находится на контроле прокуратуры края.