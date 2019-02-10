Питерский чиновник хочет ограничить распространение исторической хроники о преступлениях компартии 

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Чем грозит России запрет книги о преступлениях коммунизма? В прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга 27 апреля 2018 г. поступило заявление от замглавы Администрации Кировского района города Антонца А.В.

Он обратился с заявлением о проверке содержания книги “Девять комментариев о коммунистической партии” на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды. Прокуратура Санкт-Петербурга направила иск в суд Петроградского района. Предварительное слушание дела назначено на 11 февраля 2019 г.

«Девять комментариев о коммунистической партии» – это признанный в мировом сообществе исторический анализ коммунизма. Впервые сборник был опубликован в ноябре 2004 г. на китайском языке в газете The Epoch Times. В настоящее время книга переведена на 32 языка и постоянно переиздаётся в разных странах мира.

По ценности изложения исторической реальности «Девять комментариев о коммунистической партии» сравнивают с «Чёрной книгой коммунизма» – первым справочным изданием по преступлениям коммунизма во всём мире, которое было издано в Париже в 1997 году издательством «Робер Лаффон». В предисловии к русскому изданию книги академик РАН А.Н. Яковлев написал: «По меркам истории, Россия очень быстро идёт к обретению свободы, этой подлинной идеологии человека и его всеохватной религии. Но путь к торжеству свободы России может быть прерван в любой день, если не поставить вне закона большевистскую идеологию человеконенавистничества, всеобщей борьбы, равно как и организации, исповедующие насилие, агрессивный национализм и национальную рознь, расизм, антисемитизм, шовинизм. Только излечившись от большевизма, Россия может рассчитывать на сегодняшнее и грядущее здоровье и благополучие».

На примере становления и развития Коммунистической партии Китая в сборнике «Девять комментариев о коммунистической партии» разоблачается истинная природа идеологии коммунизма, в основе которой как раз и лежит возбуждение ненависти и вражды, что оказывает разрушительное воздействие на сознание людей и на всё общество в целом. На основании глубокого анализа исторических фактов в сборнике доказывается, что вся история коммунизма была связана с войнами, голодом, кровопролитием, террором и ложью. При этом традиционная культура и верования людей в разных странах были беспощадно уничтожены, мораль и нравственность искажены и подорваны, ресурсы истощены, а десятки миллионов людей убиты.

Сегодня как никогда важно извлечь уроки из нашей насыщенной и драматичной истории. Понимание порочности коммунистических принципов особенно значимо и актуально для молодежи, не видевшей своими глазами всех злодеяний коммунистической диктатуры. Преступления, порождённые коммунистической идеологией, больше никогда не должны повториться на нашей земле.

Возможный запрет сборника затронет конституционные права россиян, так как фактически будет ущемлять их право на получение информации и тем самым посягать на их демократические свободы.

Источник: Пресс-служба медиа-проекта «Великая Эпоха»