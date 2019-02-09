В УФСИН России по Краснодарскому краю открыто   производство по переработке отходов

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Данное направление деятельности получило свое развитие в ИК-2 УФСИН края в конце 2018 года и на сегодняшний день, стремительно набирает обороты, по количеству переработанных резиновых покрышек.

На данном участке установлено современное оборудование по переработке вторичного сырья в резиновую крошку, используемую в дальнейшем при изготовлении покрытий для спортивных площадок.

Учреждения пенитенциарной системы края плодотворно сотрудничают с представителями коммерческих структур по вопросам переработки отходов.

Данная деятельность уже успешно развивается в ИК-6 и ИК-11, в рамках оказания учреждениями услуг по переборке, сортировке отходов на основе полиэтилена и аналогичных материалов, очистки их от липкой ленты, бумажных ярлыков, наклеек и последующей переработки в гранулы, которые в дальнейшем используются для изготовления различной новой продукции, давая отходам «вторую жизнь».

Ежегодно учреждениями УИС края перерабатывается до 1500 тонн отходов. На данном направлении деятельности трудоустроено более 110 осужденных.

По мнению Виктора Пестова руководителя краевого ведомства, в связи с ухудшающейся экологической обстановкой в мире, развитие производства по переработке отходов это очень перспективный и долгосрочный вид деятельности.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю