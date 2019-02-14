Пенсионная реформа для многодетных матерей с 2019 года

/Общество/

Управление ПФР в городе Новороссийске информирует. В 2019 году в России стартовала пенсионная реформа. Согласно принятому закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на 5 лет — ежегодно с шагом 1 год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет соответственно для мужчин и женщин.

Однако в целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших 3 и 4 детей, будет предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Сейчас такое право распространяется только на многодетных матерей, имеющих 5 и более детей.

В результате пенсионной реформы все многодетные женщины, родившие и воспитавшие 3 и более детей, получат льготы по возрасту выхода на пенсию. Для них окончательное значение пенсионного возраста будет составлять:

57 лет — для женщин с 3-мя детьми (60 – 3 года = 57);

56 лет — для мам с 4-мя детьми (60 – 4 года = 56);

50 лет — для многодетных с 5 детьми и более останется так же, как есть сейчас, если: они родили и воспитали хотя бы до 8-летнего возраста 5-х детей; женщине исполнилось 50 лет; у нее есть 15 лет и более трудового стажа; сумма пенсионных баллов (ИПК) составляет минимум 16,2 (норматив на 2019 г.).

Однако, льготы для мам 3-4 детей в ходе реформы начнут действовать не сразу. Из-за того, что пенсионный возраст будет повышаться ступенчато (поэтапно), они не смогут досрочно выйти на пенсию в возрасте 56 и 57 лет до тех пор, пока общеустановленный пенсионный возраст для женщин не превысит соответствующие значения (а это будет соответственно в 2021 и 2023 гг.). Например, в 2019-2020 гг. эта категория женщин будет выходить на пенсию на общих основаниях при достижении 55,5 лет (независимо от того, сколько у них детей).

Возможность стать пенсионером досрочно до 2021 и 2023 года будет действовать только для мам с 5-ю и более детьми — поскольку эта льгота действует уже сейчас. С 2019 года эта категория женщин также продолжит уходить на пенсию досрочно в 50 лет при условии, что имеется как минимум 15 лет страхового стажа и необходимое количество пенсионных коэффициентов (ИПК). При этом требования к ИПК тоже будут расти (они увеличиваются уже несколько лет): 2019г. норматив составляет 16,2; 2020г. - 18,6; 2021г. -21,0; 2022г. - 23,4; 2023г. - 25,8; 2024г. - 28,2; с 2025г. будет требоваться - 30,0.

Так во сколько лет выходит на пенсию многодетная мать 3 и 4 детей?

С учетом поправок Президента к пенсионному законопроекту, в 2019-м году женщины в общем случае смогут уйти на заслуженный отдых в 55,5 лет. Значит ли это, что многодетным с тремя и четырьмя детьми придется дожидаться соответственно 57- и 56-летия? Конечно, нет. Они смогут обращаться в ПФР наравне с другими женщинами тоже при достижении 55,5 лет. И так будет продолжаться до тех пор, пока женский пенсионный возраст, установленный «на общих основаниях», не превысит эти 56 и 57 лет с учетом графика переходного периода.

То есть фактически воспользоваться новой льготой мамы с 4-мя отпрысками смогут с 2021 года, а с 3-мя — с 2023-го. После этого пенсионный возраст для соответствующих категорий многодетных повышаться перестанет и остановится на значениях 56 и 57 лет. Для остальных женщин он продолжит повышаться, пока не достигнет в 2028 году возраста 60 лет

Дата рождения женщины В каком году исполнится 55 лет? Пенсионный возраст для женщин по новому закону, лет На общих основаниях С 3-мя детьми С 4-мя детьми Новый пенсионный возраст Год выхода на пенсию Новый пенсионный возраст Год выхода на пенсию Новый пенсионный возраст Год выхода на пенсию

январь-июнь 1964 2019 55,5 июль-декабрь 2019 55,5 июль-декабрь 2019 55,5 июль-декабрь 2019 июль-декабрь 1964 январь-июнь 2020 январь-июнь 2020 январь-июнь 2020 январь-июнь 1965 2020 56,5 июль-декабрь 2021 56,5 июль-декабрь 2021 56 2021 июль-декабрь 1965 январь-июнь 2022 январь-июнь 2022 1966 2021 58 2024 57 2023 56 2022 1967 2022 59 2026 57 2024 56 2023 1968 2023 60 2028 57 2025 56 2024

Пример: Женщина 1965 года рождения, имеющая 4 детей, на общих основаниях право выхода на пенсию у нее возникает в 56 лет и 6 месяцев, но в результате снижения возраста как матери 4 детей - право выхода на пенсию у нее возникает в 56 лет ровно, т.е. в 2021 году.

Женщина 1966 г.р. имеет право на пенсию на общих основаниях в 58 лет в 2024 году, мамы 3-х деток 1966г.р. имеют право на пенсию в 2023 году в 57 лет, мамы 1966г.р. имеющие 4-х детей пойдут на пенсию в 2022 году в 56 лет.