/Общество/

Пенсионная реформа для многодетных матерей с 2019 года

Управление ПФР в городе Новороссийске информирует. В 2019 году в России стартовала пенсионная реформа. Согласно принятому закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на 5 лет — ежегодно с шагом 1 год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет соответственно для мужчин и женщин.

Однако в целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших 3 и 4 детей, будет предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Сейчас такое право распространяется только на многодетных матерей, имеющих 5 и более детей.

В результате пенсионной реформы все многодетные женщины, родившие и воспитавшие 3 и более детей, получат льготы по возрасту выхода на пенсию. Для них окончательное значение пенсионного возраста будет составлять:

  • 57 лет — для женщин с 3-мя детьми (60 – 3 года = 57);
  • 56 лет — для мам с 4-мя детьми (60 – 4 года = 56);
  • 50 лет — для многодетных с 5 детьми и более останется так же, как есть сейчас, если: они родили и воспитали хотя бы до 8-летнего возраста 5-х детей; женщине исполнилось 50 лет; у нее есть 15 лет и более трудового стажа; сумма пенсионных баллов (ИПК) составляет минимум 16,2 (норматив на 2019 г.).

Однако, льготы для мам 3-4 детей в ходе реформы начнут действовать не сразу. Из-за того, что пенсионный возраст будет повышаться ступенчато (поэтапно), они не смогут досрочно выйти на пенсию в возрасте 56 и 57 лет до тех пор, пока общеустановленный пенсионный возраст для женщин не превысит соответствующие значения (а это будет соответственно в 2021 и 2023 гг.). Например, в 2019-2020 гг. эта категория женщин будет выходить на пенсию на общих основаниях при достижении 55,5 лет (независимо от того, сколько у них детей).

Возможность стать пенсионером досрочно до 2021 и 2023 года будет действовать только для мам с 5-ю и более детьми — поскольку эта льгота действует уже сейчас. С 2019 года эта категория женщин также продолжит уходить на пенсию досрочно в 50 лет при условии, что имеется как минимум 15 лет страхового стажа и необходимое количество пенсионных коэффициентов (ИПК). При этом требования к ИПК тоже будут расти (они увеличиваются уже несколько лет): 2019г. норматив составляет 16,2; 2020г. - 18,6; 2021г. -21,0; 2022г. - 23,4; 2023г. - 25,8; 2024г. - 28,2; с 2025г. будет требоваться - 30,0.

Так во сколько лет выходит на пенсию многодетная мать 3 и 4 детей?

С учетом поправок Президента к пенсионному законопроекту, в 2019-м году женщины в общем случае смогут уйти на заслуженный отдых в 55,5 лет. Значит ли это, что многодетным с тремя и четырьмя детьми придется дожидаться соответственно 57- и 56-летия? Конечно, нет. Они смогут обращаться в ПФР наравне с другими женщинами тоже при достижении 55,5 лет. И так будет продолжаться до тех пор, пока женский пенсионный возраст, установленный «на общих основаниях», не превысит эти 56 и 57 лет с учетом графика переходного периода.

То есть фактически воспользоваться новой льготой мамы с 4-мя отпрысками смогут с 2021 года, а с 3-мя — с 2023-го. После этого пенсионный возраст для соответствующих категорий многодетных повышаться перестанет и остановится на значениях 56 и 57 лет. Для остальных женщин он продолжит повышаться, пока не достигнет в 2028 году возраста 60 лет

Дата рождения женщины

В каком году исполнится 55 лет?

Пенсионный возраст для женщин по новому закону, лет

На общих основаниях

С 3-мя детьми

С 4-мя детьми

Новый пенсионный возраст

Год выхода на пенсию

Новый пенсионный возраст

Год выхода на пенсию

Новый пенсионный возраст

Год выхода на пенсию

январь-июнь 1964

2019

55,5

июль-декабрь 2019

55,5

июль-декабрь 2019

55,5

июль-декабрь 2019

июль-декабрь 1964

январь-июнь 2020

январь-июнь 2020

январь-июнь 2020

январь-июнь 1965

2020

56,5

июль-декабрь 2021

56,5

июль-декабрь 2021

56

2021

июль-декабрь 1965

январь-июнь 2022

январь-июнь 2022

1966

2021

58

2024

57

2023

56

2022

1967

2022

59

2026

57

2024

56

2023

1968

2023

60

2028

57

2025

56

2024

Пример: Женщина 1965 года рождения, имеющая 4 детей, на общих основаниях право выхода на пенсию у нее возникает в 56 лет и 6 месяцев, но в результате снижения возраста как матери 4 детей - право выхода на пенсию у нее возникает в 56 лет ровно, т.е. в 2021 году.

Женщина 1966 г.р. имеет право на пенсию на общих основаниях в 58 лет в 2024 году, мамы 3-х деток 1966г.р. имеют право на пенсию в 2023 году в 57 лет, мамы 1966г.р. имеющие 4-х детей пойдут на пенсию в 2022 году в 56 лет.

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Категория: Новости / Общество

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