Из мясных магазинов предпринимателя из Крыловского района изъято 9,13 кг потенциально опасного мяса

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При проведении инспекторами Павловского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея внеплановой выездной проверки мясных магазинов ИП Л........ А.Н., расположенных на территории Крыловского района,

по поручению Правительства РФ, было установлено, что индивидуальным предпринимателем не предоставлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения в количестве 9,13 кг. Данная продукция изъята из оборота и уничтожена.

По результатам проверки в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 7000 рублей.