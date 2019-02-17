Путин рассказал об экономическом смысле уничтожения продуктов

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Президент России Владимир Путин заявил, что иногда экономика требует от предпринимателей уничтожить продукцию, а не раздать ее.

"Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Деловой России" в Москве в среду.

По его словам, это может звучать "не очень комфортно и благообразно", однако это дает рост экономики, и в конечном итоге от этого выигрывают люди.

Он привел в качестве примера ограничение гуманитарной помощи из-за границы. Как отметил президент, с одной стороны, речь идет о бесплатном молоке, в чем нет ничего плохого, но с другой стороны, это разоряет отечественных молочников.

"Тщательнее нужно", - сказал Путин.

Ранее один из предпринимателей предложил президенту исключить взимание налога с пожертвований, которые бизнес делает в виде своей готовой продукции. Путин отметил, что речь идет не об отмене налога, а об исключении этих товаров из налогооблагаемой базы, и заметил, что предпочтительней та благотворительность, которая делается из прибыли предприятия.

Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из "санкционных" стран, идет в России с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года).

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина. Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года, в июне 2017 года - до конца 2018 года, в июне этого года - до конца 2019 года.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлаждённых или замороженных пищевых субпродуктов, пишет interfax.ru.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/russian-news/18500-Putin-rasskazal-ob-jekonomicheskom-smysle-unichtozhenija-produktov