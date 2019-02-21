Граффити законно, но подконтрольно. Возможно ли это?

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В Петербурге узаконят граффити. Местные депутаты приняли в первом чтении законопроект, который разрешит страт-арт, граффити и монументальную живопись на фасадах.

Согласно документу, молодые художники получат право рисовать на домах и постройках, однако сначала им надо будет представить эскиз властям. Кто именно будет утверждать работы, пока не известно, но СМИ предполагают, что эти займется Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Своё отношение к этому законопроекту, в интервью радио Sputnik озвучил художник граффити Николай Сапрыкин.

«Граффити - это не стрит-арт. Это шрифтовые композиции, в которые добавляют персонажей. Допустим, я хочу на заборе нарисовать? И что, каждый раз мне нужно будет согласовывать его с главным художником? Ребята, которые там принимали этот закон, они не понимают терминологию. Они называют граффити рисунки на трансформаторных подстанциях, но это отдельная субкультура. Нужно, наверное, какой-нибудь мастер-класс им провести, чтобы они в суть этого явления вникли. Нужно изучать этот феномен и понимать его суть, прежде чем законы принимать. Но я поддерживаю, что ведётся диалог с властями. Может, истина у нас родиться», - уверен Сапрыкин.

На данный момент каждый рисунок на стене здания считается не законным и его обязаны закрашивать коммунальные службы. В Санкт-Петербурге эта проблема получила очень яркий пример после Чемпионата мира по футболу. В городе появился портрет тренера российской сборной Станислава Черчесова, однако из-за жалоб местных жителей и действий вандалов, картина была уничтожена.

Мы попросили прокоментировать решение законодателей северной столицы депутата Госдумы Владимира Синяговского:

"Работая 14 лет главой города-героя Новороссийска, с проблемой граффити сталкивался часто и много. Кроме запретительных мер(надо сказать и штрафные санкции очень низкие), нужны правила, регламентирующие присутствие этого вида художественного искусства в городской среде. Думаю, что опыт питерских депутатов стоит изучить и нам на Кубани"

Источник: https://ria.ru/radio/