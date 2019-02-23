На полигоне под Новороссийском открыли филиал парка «Патриот»

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На Раевском полигоне 7-й гвардейской воздушно-штурмовой дивизии (горной) 23 февраля прошли торжества, посвященные Дню защитника Отечества. В рамках региональной недели в них принял участие депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

Торжественный митинг открыл командир дивизии гвардии полковник Андрей Суховецкий, который поздравил всех собравшихся с праздником. Комдив вручил особо отличившимся офицерам боевые медали, присвоенные им Указом Верховного Главнокомандующего РФ.

С приветственным словом к воинам-десантникам и школьникам обратился глава города-героя Игорь Дяченко, который отметил, что новороссийцы гордятся своими воинами в голубых беретах. Председатель Совета солдатских матерей Южного военного округа Тамара Пятак, поздравив собравшихся с праздником, вручила благодарственные письма отличившимся солдатам.

Особенно захватывающим стали показательные выступления бойцов отдельного разведывательного батальона 7-й гвардейской дивизии ВДВ, в которых они продемонстрировали навыки армейского рукопашного боя, силу и выносливость.

После митинга гости перешли к площадке, где был открыт филиал парка «Патриот», на котором разместился современный военно-технический городок с выставочным и спортивным комплексом.

Источник: http://www.vkpress.ru/life/na-poligone-pod-novorossiyskom-otkryli-filial-parka-patriot/?id=124052