В Анапе после вмешательства прокуратуры восстановлены права инвалида

/Общество/

Анапская межрайонная прокуратура по обращению местной жительницы - инвалида 2 группы провела проверку исполнения законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в сфере ЖКХ.

Установлено, что заявительница, проживая в муниципальной квартире в городе-курорте Анапе, обратилась с заявлением в администрацию района с просьбой об установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения.

Однако муниципалитетом инвалиду было отказано и разъяснено право на обращение по решению данного вопроса в управляющую компанию.

В то же время согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов и помещений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии.

Таким образом, обязанность по оборудованию жилых помещений индивидуальными приборами учета лежит на администрации.

По данному факту прокурор в интересах заявителя обратился с исковым заявлением в суд об обязании администрации города установить в указанной квартире индивидуальные приборы учета используемых энергетических ресурсов холодного и горячего водоснабжения.

Решением Анапского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время квартира оборудована приборами учета.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-anape-posle-vmeshatelstva-prokuratury