Важное заявление Путина для всех российских пенсионеров

/Общество/

У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия, заявил Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Главное, мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию», — подчеркнул он. Также важно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь одиноким и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Чтобы решить все эти вопросы, нужен комплексный подход. Поэтому будущему Правительству России необходимо подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения.

В Москве такой пилотный проект уже запущен. Чтобы жители старшего возраста могли оставаться активными и продолжать реализовывать себя, город разрабатывает программу бесплатных занятий — от курсов компьютерной грамотности до гимнастики.

С января этого года в Москве выросли пенсии: минимальная пенсия увеличилась с 14 500 до 17 500 рублей в месяц. Ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, ветеранам труда, людям, пострадавшим от политических репрессий, и кавалерам ряда государственных наград повысились в два раза.

Столичные пенсионеры бесплатно ездят в городском транспорте, имеют право на путевки в санатории и на курорты. Для пожилых пациентов с хроническими болезнями в поликлиниках работают личные врачи, а ветеранам войны, труда и военной службы, труженикам тыла положены бесплатные лекарства.

Источник: https://mixer-1ruplus.ru/view/new/?utm_content=c52f02a013353c16f2ef099a40f3868b&utm_source=3408&utm_campaign=13&utm_term=&debug_ip=#