Член фракции партии "Единая Россия" в Государственной Думе Владимир Синяговский о работе с избирателями

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«Стараться помочь каждому, кто пришел в приемную – это первостепенная задача для депутата Государственной Думы. Поэтому каждую региональную неделю я провожу такие встречи, стараюсь разобраться в том, какие вопросы и проблемы волнуют жителей и чем я могу им помочь», - поделился депутат.

А проводить приемы граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Краснодаре – это всегда ответственно, так как здесь депутат встречается с жителями не только своего избирательного округа, а со всеми жителями Краснодарского края.

Тематика обращений различна, все вопросы сложные и требуют детального разбирательства. Но не всегда на прием приходят граждане за решением своих проблем. Зачастую на встрече звучат слова благодарности за оказанную помощь и содействие.

Так, например, в Краснодарскую региональную общественную приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева поступило обращение от Тимченко Александра Николаевича по вопросу ремонта дорожного полотна автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к пос. Молькино» и «Подъезд к военному городку Лесная Сказка», расположенному на территории муниципального образования город Горячий Ключ.

На территории вышеуказанных населенных пунктов проживает свыше 1,5 тысяч человек. Данная дорога является связующей с городом Горячий Ключ, где учатся, работают и пользуются медицинскими и другими услугами граждане. В результате приема был выработан алгоритм действий для оперативного решения вопроса. Все мероприятия по ремонту дорожного покрытия в пределах элемента транспортной развязки на км 1363+211 автомобильной дороги М-4 «Дон», обеспечивающего транспортное обслуживание пос. Молькино завершены.

"Решение каждого вопроса и благодарность граждан – это большая радость и главный результат работы депутата Государственной Думы. Ведь если граждане обращаются за помощью и советом – это говорит об оказанном доверии, которое ни в ком случае нельзя подвести," - резюмировал Владимир Синяговский.