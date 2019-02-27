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В Геленджике прием граждан провел депутат Госдумы Владимир Синяговский

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Синяговский провел прием граждан в общественной приемной парии "Единая Россия" в городе-курорте Геленджике.

Обращались жители Геленджика с различными вопросами: газификация населенных пунктов, благоустройство пляжных территорий и строительство набережной в поселке Криница, работа почтовых отделений в малых селах и ряд других.

Были и те, кто пришли поблагодарить за результат по итогам предыдущих обращений. Так, жительница Дивноморского округа поблагодарила за установку светофора на пересечении улиц Горной и Короленко, но опросила помочь установить еще один светофор на пересечении улиц Короленко и Партизанской.

Активно участвовали в разговоре с гражданами приняли глава администрации города-курорта Геленджик Алексей Богодистов и председатель городской думы Михаил Димитриев.

По каждому вопросу разработан конкретный план действий. Депутатом подготовлены запросы в соответствующие инстанции для решения поднятых на приеме вопросов.

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Категория: Новости / Общество

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