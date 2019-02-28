Владимир Синяговский: Испокон веков на Руси товарищами называли друзей, близких по духу и роду службы...

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В России предложили возродить обращение «господин» в армии и силовых ведомствах. Данную инициативу направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».

«Данное обращение подчёркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны. После революции 1917 года большевики злонамеренно отказались от традиционного обращения, заменив его на прогрессивного «товарища», который, как известно, до сих пор в обращении... Учитывая это, прошу вас рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости в части восстановления обращения «господин» во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка», — говорится в инициативе, направленной премьеру России.

Газета «Новые известия» приводит комментарий на инициативу Петрова блогера Владимира Стечкина:

Депутат ЛенЗаксобрания от партии «Единая Россия» Владимир Петров не желает прислушаться к советам Владимира Путина не раздражать граждан России безумными или неуместными инициативами и в который раз уже выступил с идиотской инициативой, обратившись к Дмитрию Медведеву с просьбой возродить дореволюционное обращение «господин» в российской армии и силовых структурах. Естественно исключительно в целях исправления "исторической справедливости" и борьбы с "кровавым" советским прошлым.

В связи с этим, пишут «Новые известия», вспоминается сразу анекдот, который вполне адекватен происходящему в стране маразму:

Подвыпивший мужичонка, из дальней деревни, обращается на городском вокзале к стражу порядка:

— Здравствуйте, товарищ милиционер, будьте добреньки:

— Не товарищ, а господин!

— Извините, господин милиционер, будьте добреньки:

— Не милиционер, а полицейский!

— О!!! Извините, господин полицейский: а, что немцы — давно в городе?

Но Владимир Петров просто не знает истории.

«Господином» до революции называли друг друга только нижние чины: «господин фельдфебель», «господин унтер-офицер».

Офицеров нижние чины называли «благородиями».

До капитана - вашбродь (ваше благородие)

От капитана до полковника - вашевысокбродь (ваше высокоблагородие)

От генерал-майора - ваше превосходительство

Полный генерал - ваше высокопревосходительство.

Так что, если возвращать, то возвращать придется все виды обращений: от благородиев до высокопревосходительств. Так и до порки шомполами и вполне уставного тычка в морду в целях воспитания не далеко. А там ипатьевский подвал не далече:

Из той же оперы: в ноябре депутат Госдумы Владимир Сысоев обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с предложением вернуть дореволюционный речевой этикет в школьную программу по русскому языку.

Мы получили комментарий по этому поводу депутата Госдумы России Владимир Ильич Синяговский:

- Думаю инициатива депутата Петербургского законодательного собрания Владимира Петрова, мягко говоря, носит дискуссионный характер.

Во-первых, обращение «товарищ» в воинских частях и правоохранительных подразделениях, это отнюдь не дань советским традициям. Оно имеет гораздо более глубокие корни. Испокон века на Руси товарищами называли друзей, близких по духу и роду службы. Сам корень слова идёт от древнерусского «товарище» - военные лагерь. Само слово греческого происхождения и было распространенно среди русских дружинников ещё со времён князя Владимира.

Во-вторых, по моему мнению, депутатам следует сконцентрировать своё внимание, на законодательных инициативах реально улучшающих социальную значимость военнослужащих и сотрудников МВД. А уж, как их называть, можно решить и во вторую очередь. Тем более, что уважение людей рождается не от названия, а от чёткого выполнения профессионального долга и соблюдения всех норм, как законодательного, так и морально-этического характера.