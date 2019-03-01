Несколько вопросов о газификации малых сел Геленджика, поступивших в адрес Владимира Синяговского, не могли остаться без внимания

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Газификация стала темой разговора депутата Государственной Думы России Владимира Синяговского и главы администрации города-курорта Геленджика Алексея Богодистова с избирателями.

За последние годы в муниципалитете проведена большая работа по газификации. Были газифицированы 11 населенных пунктов, что позволило подключить к сетям газоснабжения более 4 тысяч частных домовладений и более 10 тысяч квартир, построено более 200 км газопроводов. Уровень газификации Геленджика составляет 98 %.

Работа продолжается и на сегодня в краевую программу к софинансированию на 2020 год включен хутор Бетта, на 2021 год - село Криница. В этом году начнутся работы по газификации села Береговое. Уже к середине 2021 года голубое топливо должно прийти в эти населенные пункты, что позволит газифицировать около 600 домовладений и объектов социального назначения.

Пока не газифицированы 5 населенных пунктов, а два газифицированы частично. По прогнозам специалистов полная газификация муниципалитета планируется к 2024 году.