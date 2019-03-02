Григорий Явлинский: Что будет?

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Проблемы в России нарастают как снежный ком. У путинской системы неизменные подходы к экономике, к внешней политике, по отношению к внутренним субъектам — региональным и профессиональным элитам. Жизнь меняется, угрозы меняются, а политика — нет.

Механизм отбора и мотивирования кадров ведет к изоляции власти от большого массива информации, критически важной для обеспечения ее дееспособности. Система не только не реагирует на изменение внешних и внутренних обстоятельств, она даже не улавливает эти изменения. Она не замечает, как созревают новые угрозы, а старые перестают быть опасными и отходят на второй план. Это касается внутренней и внешней безопасности, управления массовой активностью, а также экономики и изменений в общественном сознании. Во всех этих областях актуализируются абсолютно новые угрозы стабильности. Однако и власть, и те, кто ее информирует, эти угрозы не замечают или, во всяком случае, никак на них не реагируют.

Путинская система давно исчерпала свои возможности, она не способна реформировать себя. Политический курс Путина абсолютно блокирует возможность модернизации экономики, которая необходима для существенного повышения качества жизни людей. Это не говоря уже о санкциях, которые наносят гражданам России прямой и все более ощутимый ущерб. Недавнее послание Федеральному собранию — очевидное свидетельство того, что путинским властям нечего сказать стране. Политический курс останется неизменным: как и раньше, он будет строиться вокруг группы олигархов, неадекватных внешнеполитических амбиций и гонки вооружений. Все больше людей это понимают. Путин и его окружение тоже понимают, что люди все понимают.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/27/79720-gromche-golos?fbclid=IwAR0ViqXOQZXmzvUBvM1ns3edAVQJG1M3DYmjAQDRLZbtUh2yDPRDG0xrtF4