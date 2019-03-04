Визит Губернатора, 200 участников субботника, три самосвала мусора и 50 килограммов плова!

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Вот так прошло воскресенье на Тонком Мысе.

Это не первый субботник в этом году, который провели жители этого района города, но самый массовый. Организовали людей, да и сами активно приняли участие в субботнике, депутаты городской Думы. Для того, чтобы продумать организационные моменты, актив округа даже собирался на совещание. Инвентарём помогли коммунальщики, ну а плов готовили сами. В 11 часов утра работа уже кипела. За несколько часов на субботнике собрали 250 мешков мусора, которые вывезли три самосвала. Хорошее, нужное городу дело!Двухмесячник по наведению санитарного порядка стартовал! Пора всем горожанам подключаться!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик