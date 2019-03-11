День возвращения Севастополя в Россию объявлен выходным

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День возвращения Севастополя в состав Российской Федерации объявлен выходным днем. Соответствующий приказ подписал губернатор города Дмитрий Овсянников.

Вместе с тем, сообщает ТАСС, Дмитрий Овсянников подчеркнул, что для чиновников правительства Севастополя, прежде всего, ответственных за состояние города и безопасность, а также за проведение праздничных мероприятий, этот день будет рабочим.

Губернатор также отметил, что в город-герой приедет много гостей и за оставшееся время нужно подготовить город к мероприятиям, которые будут длиться несколько дней.

Кроме того, на аппаратном совещании в правительстве Овсянников поручил вице-губернатору Владимиру Базарову подготовить город к приезду многочисленных гостей в связи с пятилетием общекрымского референдума.

«У нас неделя подготовить город, несмотря на погодные условия. С этого понедельника, Владимир Васильевич (Базаров, вице-губернатор) прошу обеспечить то, о чем мы говорили неделю назад – приведение в порядок города. С учетом праздничных мероприятий», – сказал Овсянников.

Он отметил, что нужно реализовать комплекс мероприятий, связанных с безопасностью, на 15, 16 и 18 марта.

«Все эти дни у нас будет очень много гостей. Чтобы все руководители, которые здесь сидят, были готовы. 18 марта – рабочий день для органов государственной власти», – подчеркнул Овсянников.

15 марта в Севастополе ожидается визит депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным. 16 марта в Крыму и Севастополе пройдёт автомотопробег в честь пятилетия Крымской весны, в праздничной программе будут задействованы альпинисты, парапланеристы, оркестр Крымской филармонии. Завершится автопробег зрелищным байк-шоу на горе Гасфорта, где развернут самый большой государственный флаг, внесённый в Книгу рекордов России.

18 марта на площади Нахимова состоится большой праздничный концерт, посвященный пятилетию со дня возвращения Севастополя в Россию. Выступят звезды российской эстрады Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова, группы «Город 312», «Земляне», «Градусы» и др.

Источник: Форпост-Севастополь.ru