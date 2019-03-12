В Новороссийске рейтинг депутатов выявил аутсайдеров и лидеров

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Продолжается наш проект "Голосуй за депутата". Вот уже почти 30 тысяч читателей проголосовало за тех, кому они доверяют и знают. Лидерами народного доверия на 11 марта стали Илья Канакиди - 7935 голосов, Виталий Бут - 7684 голоса и Андрей Антонов - 2147 голосов.

Менее ста голосов на сегодняшний день получили Павел Меркулов, Илья Ташматов, Сергей Санников (соответственно 72, 61, 45 голосов).

Коэффициент народного доверия определяется путем голосования читателей на сайте «Nrnews.ru». Вы можете проголосовать за любое количество депутатов. Коэффициент народного доверия показывает, сколько активных сторонников имеет депутат и если рейтинг не повышается – это повод задуматься.

Проект «Голосуй за депутата» представляет рейтинг качества работы народного избранника местного самоуправления. Этот рейтинг не зависит от партийной принадлежности, только от реального качества работы парламентария. Рейтинг вычисляется на основании коэффициента народного доверия и оценки экспертов.

Определились абсолютные лидеры. Самый высокий рейтинг на 11 марта у депутата Сергея Савотина - 35,69. В пятерку лидеров рейтинга также вошли Виталий Бут - 28,98, Илья Канакиди - 28,56, Дмитрий Головаха - 26,94 и Александр Шаталов - 17,81.

Редакция благодарит всех, кто принял участие в старте проекта и поздравляет депутатов с высоким уровнем доверия.

Сюда по стартовой активности наших читателей, проект пришелся по душе. Значит, продолжаем!

Напомним, что оценка экспертов была составлена по итогам мониторинга цитируемости депутатов городской думы Новороссийска по "Яндекс.Новости" без уточнения сроков упоминания. http://nrnews.ru/news/obshestvo/103413-liderami-reytinga-stali-tri-novorossiyskih-deputatov.html здесь вы можете познакомится подробнее.