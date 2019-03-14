Акции "Черкизово" взлетели в цене на 50% на корпоративном позитиве

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Малоликвидные акции "Черкизово" взлетели в цене на 50%, обновив исторический максимум, инвесторы отыгрывают ожидания по возможному приобретению производителя индейки "Евродон", отмечают эксперты рынка.

К 14.24 мск акции "Черкизово" растут на 38,63% — до 2,354 тысячи рублей (уже подскакивали на 50% — до 2,55 тысячи рублей, исторического максимума). А объемы торгов превысили 65 миллионов рублей, притом что ранее среднедневной объем торгов этими акциями почти не превышал 1 миллион рублей. Акции компании растут ощутимо третий день подряд. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,17%.

Ранее источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждения вопроса, сообщил, что интерес к "Евродону" проявляет группа "Черкизово".

Как сообщил РИА Новости представитель ВЭБа во вторник, консультанты завершают подготовку оценки стоимости предприятий ГК "Евродон", имеется несколько предложений по покупке актива.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров в РФ на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки, это также крупнейший в стране производитель комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% принадлежит испанской Grupo Fuertes.

Источник: https://1prime.ru/Financial_market/20190314/829803110.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=prime2018