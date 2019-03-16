Эксперт раскритиковал бурную антиалкогольную деятельность

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В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых районах и повысить возраст его продажи до 21 года. С таким предложением выступили Минздрав, Росконгресс и Агентство стратегических инициативв рамках работы профильной подгруппы Госсовета по продвижению здорового образа жизни в России.Минздрав уточнил, что повышение возраста затронет напитки крепче 16 градусов.

У нас активно развивают общественную антиалкогольную утопическую теорию идеализма, популизма, прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз. По его словам, запрет алкоголя до 21 года будет только стимулировать потребление.

«Много лет государство не пропускает законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года. Это связано не с тем, что там окапалась алкогольная мафия или что в Госдуме и Совфеде сторонники алкоголизации. Это потому, что здравый смысл говорит о том, что это не поможет. В Америке повышение возраста продажи алкоголя до 21 года не работает, только существует. По официальным данным, в США пик потребления алкоголя молодежью с 17 до 21 года. Потом потребление сокращается, когда уже упились. В Европе этого нет. В Германии с 16 лет можно пить пиво, крепкие напитки – с 18 лет, но Германия не пьянее США. От запрета алкоголя до 21 года в России будет только хуже: пить все равно будут с 18 лет, купят в нелегальной рознице и дешевле», – сказал Вадим Дробиз.

По словам эксперта, запрет алкоголя в жилых кварталах – также сомнительное предложение.

«В регионах уже доходит до маразма: например, алкогольному магазину, дверь которого открывается с тыльной стороны здания, можно торговать, а если там же, где подъезды, то нельзя. За последние десять лет антиалкогольной кампании уже наплодили много безумств», – считает Вадим Дробиз.

Источник: https://ria.ru/radio/