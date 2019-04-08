Вы думаете о разводе. Может сначала посоветуемся?

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Есть проблемы в отношениях с ребенком. Нужно помочь оформить наследство. Вам надо продать квартиру или земельный участок, а у вас несовершеннолетние дети. Семейный юрист поможет вам найти выход из ситуации.

Южный региональный центр помощи "Черноморъ" предлагает воспользоваться широким спектром услуг наших высококлассных профессиональных специалистов:

- консультации семейного юриста

- операции с недвижимостью

- строительство и капитальный ремонт ИЖС

- благоустройство и ландшафтный дизайн

- оформление земельных участков (все операции)

- услуги централизованной бухгалтерии для ООО и ИП

- советы домашнего адвоката

- советы семейного психолога

- услуги юриста в области семьи и детства

- информационное сопровождение бизнеса

- тренинги личностного успеха (групповые и индивидуальные занятия)



Все, что нужно Вам и Вашей семье, найдете только у нас!



+7(938) 524-40-00 +7(938) 52-44-000 +7(938) 524-4-000

Краснодарский край, город-герой Новороссийск, ул.Грибоедова, д.14