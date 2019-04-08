Вы думаете о разводе. Может сначала посоветуемся?
Есть проблемы в отношениях с ребенком. Нужно помочь оформить наследство. Вам надо продать квартиру или земельный участок, а у вас несовершеннолетние дети. Семейный юрист поможет вам найти выход из ситуации.
Южный региональный центр помощи "Черноморъ" предлагает воспользоваться широким спектром услуг наших высококлассных профессиональных специалистов:
- консультации семейного юриста
- операции с недвижимостью
- строительство и капитальный ремонт ИЖС
- благоустройство и ландшафтный дизайн
- оформление земельных участков (все операции)
- услуги централизованной бухгалтерии для ООО и ИП
- советы домашнего адвоката
- советы семейного психолога
- услуги юриста в области семьи и детства
- информационное сопровождение бизнеса
- тренинги личностного успеха (групповые и индивидуальные занятия)
Все, что нужно Вам и Вашей семье, найдете только у нас!
+7(938) 524-40-00 +7(938) 52-44-000 +7(938) 524-4-000
Краснодарский край, город-герой Новороссийск, ул.Грибоедова, д.14