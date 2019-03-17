Звездный путь: объявлен состав Наставников

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В феврале открылась регистрация на участие в международном проекте KFC BATTLE, направленном на помощь российской молодежи в стремлении жить активно, развиваться и достигать успеха.

Среди главных сюрпризов нового сезона — обновленный состав звездных Наставников, в число которых вошли яркие представители шоу-бизнеса, спорта и блогосферы: популярные исполнители Баста и Катя IOWА, видеоблогер Мари Сенн, киберспортсмен Андрей DREAD Голубев, российский футболист и телеведущий Евгений Савин, баскетболист Тимофей Мозгов, а также актер и музыкант Алексей Воробьев, который поддержит участников волонтерского батла. Наставники встретятся с финалистами направлений в июле в Москве в рамках недельного интенсива с мастер-классами, репетициями и тренировками. Победители KFC BATTLE будут объявлены 13-14 июля на Суперфинале, который станет ярким событием для молодежи.

Восьмой сезон KFC BATTLE будет самым масштабным за всю историю. Организаторы ожидают более 100 000 участников из России, стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. Сотни тысяч гостей от Алматы до Москвы станут свидетелями шести грандиозных фестивалей с тематическими спортивными и музыкальными площадками, а также автограф-сессиями от обновленного состава звездных Наставников проекта.

KFC вызывает на батл самых талантливых и целеустремленных от 14 до 30 лет в десяти направлениях: футбол, стритбол, танцы, киберспорт, вокал, рэп, блог, фото, волонтерство и кухня — это позволит большему количеству участников заявить о себе. От конкурсантов не требуется ничего, кроме желания: подать заявку на официальном сайте проекта может каждый, кто подходит по возрасту, вне зависимости от географических, финансовых, социальных и любых других возможностей. Каждый участник KFC BATTLE может быть уверен в честном голосовании и объективном выборе победителя: все решения в проекте принимают независимые лица.

Дарья Мартынова, руководитель проекта KFC BATTLE: «KFC BATTLE — это проект для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему и не боится сделать первый шаг. Мы не ставим рамок, не вешаем ярлыков и предусмотрели регламент, который позволяет сделать выбор победителей объективным. На первом этапе онлайн-конкурсов проходит народное голосование, финалистов и победителей в каждом направлении определяет звездный Наставник, авторитет и профессионализм которого не подлежит сомнению. Все спортивные матчи обязательно обслуживают независимые судьи, а правила проекта находятся в общем доступе. Мы верим в каждого участника и уверены, что на проекте они получат колоссальный опыт».

О новом сезоне KFC BATTLE

География

В сезоне 2019 проект выходит на новые территории и открывает новые города для проведения фестивалей музыки и спорта KFC BATTLE FEST. Организаторы устроят настоящий марафон из грандиозных событий с участием Наставников: 12 мая — Алматы, 18 мая — Саратов, 25 мая — Санкт-Петербург, 8 июня — Екатеринбург, 29 июня — Ростов-на-Дону, 13 и 14 июля — Москва.

Призы

Призы KFC BATTLE дают возможность для развития и старта успешной профессиональной карьеры. Победители этого сезона получат спортивно-развлекательную поездку в Испанию от туроператора SUNMAR, контракты на продюсирование, поездку на крупнейший турнир по Dota 2 — The International 2019 в Шанхае, грант на реализацию волонтерского проекта в размере 1 000 000 рублей и многое другое.

Итоги прошлого сезона

В прошлом сезоне участники творческих конкурсов KFC BATTLE из 2 200 населенных пунктов прислали более 16 000 работ, а в спортивных чемпионатах соревновались более 70 000 игроков. В их число вошли 119 воспитанников детских домов, 118 глухих и слабослышащих человек. 80 спортсменов Чемпионатов KFC по футболу и стритболу получили приглашения скаутов из профессиональных клубов.

Таким образом, проект уже дал шанс сотням тысяч амбициозных ребят. Теперь KFC BATTLE готов объединить еще больше активных, творческих и спортивных молодых людей со всей России и СНГ, которые не боятся пробовать, идти вперед и смело заявлять о себе!

Источник: пресс-служба KFC BATTLE