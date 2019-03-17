Президентская библиотека к 5-летию воссоединения Крыма с Россией

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18 марта 2019 года исполняется пять лет с момента воссоединения Крыма с Россией.

В цифровом фонде Президентской библиотеки содержится множество уникальных материалов, посвящённых истории этой территории. Особое внимание стоит уделить специальной коллекции «Крым в открытках», доступной на портале национального электронного хранилища. Это 850 электронных копий почтовых карточек конца XIX – начала XX века, которые объединены по географическому принципу и ярко иллюстрируют жизнь разных населённых пунктов полуострова.

Ещё одна электронная коллекция Президентской библиотеки – «Республика Крым: страницы истории» – состоит из более чем четырёх с половиной сотен исследований, очерков, архивных документов, фотографий и других раритетных материалов, которые отражают все этапы развития полуострова с древнейших времён до начала XX столетия.

Не только в нашей стране, но и повсеместно Крым называют жемчужиной мира. Свой след в его истории оставили киммерийцы, тавры, скифы, греки, монголо-татары, турки и другие народы. Этот регион удивительно богат и природой, и культурой. Именно поэтому во все времена люди из самых разных уголков нашей планеты стремились увидеть полуостров своими глазами, а затем вдохновенно описывали его в дневниках и книгах. Многие из этих наблюдений представлены на портале Президентской библиотеки.

Вот что, например, можно прочитать в записках британской писательницы Элизабет Крейвен, которая путешествовала по Крыму в 1786 году: «Красивая зелень, плодородная земля, виноградники и мягкий климат делают эту страну прекрасной и привлекательной. Здесь меня поразила одна вещь, которую я особенно внимательно рассматривала, – небольшой куст с цветами, что чуть выглядывал из травы. Я спросила о нём и с изумлением узнала, что это персиковое дерево».

Кстати, будучи супругой адмирала, миледи Крейвен особое внимание обратила на гавань Севастополя. И та настолько её поразила своей стратегической ценностью, что путешественница не замедлила написать об этом восторженное письмо в Великобританию: «Гавань там совсем не похожа на те, которые я видела до сих пор, потому что со всех сторон её окружает удивительный берег. Пристань для военных кораблей спрятана за двумя такими высокими скалами, что даже самый большой корабль российского флота „Слава Екатерины“, который находится здесь на якорной стоянке, не виден. Это потому, что скалы выше флюгера на самой высокой мачте корабля. В том месте так глубоко, что корабельные якоря едва достигают дна. Флот здесь в полной безопасности от врага, поскольку в гавани много заливчиков для стоянок кораблей. Двух батарей достаточно для защиты входа в гавань и затопления судов врага, если бы те осмелились зайти сюда».

Стоит отметить, что в середине XIX века для многих жителей Российской Империи Крым был по-настоящему диковинным, экзотическим регионом, хотя и входящим в её состав. Добраться до полуострова и передвигаться по нему было сложно. Решались на такой шаг немногие. Зато их воспоминаниями зачитывались все от мала до велика. Одной из таких популярных книг стало издание«Крым с Севастополем, Балаклавою и другими его городами» (1855) М. Н. Сирякова и Н. П. Кораблёва, которую также можно найти на портале Президентской библиотеки. Авторы делились с читателем каждой подробностью. Вот что, к примеру, они писали о крымском климате: «Климат Тавриды вообще умеренный и тёплый... Весна начинается здесь в январе или начале февраля и сопровождается большими и продолжительными дождями, которые, впрочем, случаются во всякое время года и бывают причиною полноводия крымских речек и разлития их по долинам. Вообще дожди эти более свойственны южной, гористой части полуострова... Горы, защищая этот берег от действия северных ветров, делают зиму почти нечувствительною и воздух теплее, чем в северной части полуострова».

И хотя зима в Крыму короткая, пережить её было непросто: «...устройство дорог в Крыму, и в особенности в южной его части, стоило больших трудов и издержек; приходилось уничтожать вершины огромных скал и проводить пути по горам. В той части полуострова, где дороги ещё не проложено, сообщение производится верхом на лошадях. Собственно санной дороги в Крыму не бывает, и очень трудно выбрать зимою удобное время для проезда в санях от Симферополя до Перекопа».

Особенно же удивило Сирякова и Кораблёва многообразие растительных культур полуострова, с которыми большинство жителей России тогда не было знакомо: «...произрастают изобильно и великолепно разные роды ореховых деревьев, там растет и тутовое, и фиговое, и рожковое, и лавровое, и кофейное, и перцовое и пробковое дерево; там встретите вы целыя рощи каштановых, маслин, миндаля, каперсов; там находите вы лимоны, апельсины, гранаты, кедры, алоэ, финики, фисташки, персики, платаны, пальмы, разнообразные кипарисы, китайский зонтик, величественныя колосальныя тополи, чинары и плакучия ивы».

Сегодня Симферополь – это крупный город с развитой современной инфраструктурой. Поэтому довольно интересно прочитать о том, как он строился и каким был в самом начале. Об этом подробно написано в книге знаменитого писателя и драматурга Павла Сумарокова «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» (1800): «По взятии Россиею Крыма, в нём учредился областной город всей Тавриды, под именем Симферополя, и тогда прибавлена к старому Ахмечетю ещё новая часть города. И так в одной половине усматриваешь прямые улицы, площади, несколько хороших домов и употребление Европейских обрядов; в другой, оставшейся без перемены, встречаешь узкия, излучистыя и похожия на лабиринт улицы; видишь низкие, не пространные, из белаго неотёсаннаго камня сделанные домы, которые покрыты черепицею, или дёрном, и во всем точное наблюдение Татарских поведений».

Постепенно крымские города стали приобретать цивилизованный вид, а туристов становилось всё больше. Вот первые впечатления Е. Ивановой от посещения города Севастополя, которые изложены в«Путевых воспоминаниях о Крыме» (1889): «Город живописно расположен на горе по сторонам бухты: лучшия улицы города – Екатериненская и Морская – по своей правильности, ширине и благоустройству (оне хорошо вымощены гранитом), на этих улицах сосредоточены самые замечательные по величине, красоте и значению своему каменныя здания города: на них встречается много хороших и богатых магазинов... Лучшим украшением города служит море».

Что касается Ялты, то она и вовсе стала настоящей Меккой для отдыхающих, пишет Е. Иванова: «Прибрежный город Ялта расположен в прелестной долине уступами над заливом Черного моря и от северных ветров защищён горным хребтом Яйлы: домики ютятся по скату гор... На берегу расположена пристань, набережная и бульвар. Внутри города помещаются: базар, кофейни и лавки. Многочисленныя дачи тонут в зелени рощ. Установлен особый сбор с приезжих с целью доставлений удобств и развлечений: с одного лица берут 5 р. за сезон, а с семейства по 3 р. с каждаго лица; билет, полученный за эту плату, даёт право бесплатнаго входа в городской сад, слушания музыки и чтения газет».

Уже в первые годы советской эпохи Крым обрёл статус всенародной здравницы. Вот что писал уроженец полуострова, видный общественный деятель 20-х годов и педагог Усеин Вели Балич в своём исследовании «Весь Крым. 1920–1925» (1926): «Крым как страна по своим природным богатствам, по своим морским, климатическим и лечебным условиям – жемчужина, перл в составе советских земель и стран... Крым во всех отношениях является одним из чудесных и драгоценных уголков мира. Крым поистине „волшебный край, очей отрада“, как недаром восторгался им Пушкин. Эти особенности Крыма издревле привлекали к себе внимание сильных мира, и история передаёт нам длинный ряд имён народов индо-персидских, индо-европейских и многоло-тюркских племён, которые от тавров и киммерийцев до татар и русских владели им, оставив в том или другом виде следы своего пребывания в нём в археологических памятниках и современном составе населения Крыма».

Одним из важнейших направлений работы Президентской библиотеки является формирование фонда документов по истории российской государственности. Специально к пятой – юбилейной – годовщине воссоединения Крыма с Россией на основе материалов цифрового фонда Президентской библиотеки был создан мультимедийный ролик, посвящённый полуострову. Его можно увидеть на плазменных панелях в автобусах, троллейбусах и трамваях Санкт-Петербурга.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки