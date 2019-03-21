Тревожная информация из Краснодара

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Пресс-служба Краснодарского регионального отделения политической партии социальной защиты распространила заявление в СМИ, которое мы ниже публикуем.

ПРЕСС-СЛУЖБА: "На Деулина Дениса Александровича Председателя Совета КРО Социальной Защиты, а так же обманутого дольщика ЖК Талисман (Краснодар, ул.Душистая, 54А) оказывается давление со стороны неизвестных лиц есть подозрения, что это афелированные чиновники или подконтрольные какой то силе работники правоохранительных органов.

С начала 2016 года Деулин Д.А. занялся защитой и восстановлением своих прав и прав обманутых дольщиков Краснодарского края на получение квартиры от недобросовестного застройщика. Многочисленные публикации в СМИ, поездки в Москву, многочисленные акции протеста, совещания с Губернатором и всей вертикали власти на Кубани. Последние капляй для злоумышленников и тех кто настроен - стало выхода репортажа по Первому Каналу https://www.1tv.ru/news/2019-03-17/362065-s_1_iyulya_zarabotaet_novaya_sistema_dolevogo_stroitelstva?start=auto

Поступают звонки с угрозами или просто молчания в трубку, запугивания в социальных сетях, по Адресу прописки приходят неизвестные и подозрительные люди с вопросами обо мне, распространяют среди окружения порочищие доводы и клевету.

Опасаясь за свою жизнь и за здоровья семьи и близких, а так же за судьбу общего дела, пришлось покинуть в бегстве регион."