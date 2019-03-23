В Госдуме разгорелись жаркие споры из-за летнего отдыха детей

/Общество/

Накануне в Государственной Думе на пленарном заседании в первом чтении приняли поправки в Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по вопросу осуществления закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей.

Законопроектом вводится правило, согласно которому закупки услуг по организации детского оздоровительного отдыха можно будет осуществлять только путем проведения конкурса с ограниченным участием. Это значит, что поставщики обязаны будут пройти предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь – организации безопасного отдыха и высокого качества предоставляемых услуг. Это новшество вызвало жаркие споры среди депутатов. Парламентарии выступали как за, так и против таких жестких мер.

По мнению депутата Государственной Думы от фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимира Синяговского вносимые изменения в федеральный закон № 640257-7 «О внесении изменений в статьи 56 и 561 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу осуществления закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей) – очень актуальны.

– Давайте вспомним трагедию в детском оздоровительном лагере «Сямозеро». Там из-за халатности утонули 14 ребят. После этого было решено полностью изменить систему организации детского отдыха. Ужесточить отбор организаторов и усилить ответственность за халатное отношение к безопасности. Правительство приняло решение о запрете электронных аукционов по организации детского отдыха и обратило особое внимание на то, что при отборе компаний должно учитываться не только их финансовые возможности, но и их опыт, квалификация и условия размещения ребят.

Президент поручил правительству подумать над созданием специального ведомства, которое занималось бы исключительно организацией и контролем детского отдыха.

Однако предпринятых мер оказалось недостаточно. Предлагаемые поправки в законодательство обяжут заказчика сообщать информацию о закупке ограниченному кругу лиц, размещая объявление в единой информационной системе. Главное предусмотрен предварительный отбор. Только лица, с необходимым уровнем квалификации и предлагающие наилучшие условия исполнения госконтрактов будут допускаться до участия в конкурсе. Важно, что предусматривается новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти региона по организации детского отдыха. Было бы неплохо предусмотреть и применение дополнительных критериев оценки конкурсных заявок. Дети святое и их отдых должен быть на должном уроне.

Думаю, нам необходимо оперативно рассмотреть предлагаемые поправки – время летнего отдыха не за горами.

Источник: http://gosnovosti.com/2019/03/%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8%D0%B7/