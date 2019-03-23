На Кубань вернется тепло

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В ночь с 23 на 24 марта в северной половине края будет до -3 градусов, по юго-востоку - до -6.

Днем 24 марта ожидается потепление до 6-8 градусов.

- Это традиционная для марта погода. Если раньше говорили о февральских окнах, то сейчас можно их назвать мартовскими, когда два-три дня тепло, а потом понижается температура, - пояснил «Кубанским новостям» начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Небольшое потепление ожидается в Краснодаре 25 марта до +9-12 градусов, 26-го - до 11, 28 и 29 числа столбики термометров покажут 6-9 градусов со знаком плюс. 30 и 31 марта синоптики прогнозируют 10-12 тепла днем и до 3 градусов ночью.

Источник: https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/03/22/vesny-ne-budet-v-krasnodarskom-krae-ozhidaetsya-sneg-i-zamorozki/?fbclid=IwAR0iQYAW8m8YBANUIqYjUMtHAVtFQLb-zEphqAyQDcUDSVA4Vn66WgYRsyw