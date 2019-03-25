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Всероссийская конференция по развитию особо охраняемых природных территорий проходит 21-23 марта 2019 г. в г. Сочи.

Во втором дне конференции принял участие Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Глава Минприроды России осмотрел выставку, в рамках которой были представлены некоторые наиболее успешные проекты российских федеральных заповедников и национальных парков, и других организаций, касающиеся заповедной тематики.

Глава Минприроды России дал старт проекту по корпоративному волонтерству «Стань Участником Эко Команды», который будет реализован в 2019 году совместно с компанией «СУЭК». Оператор проекта – АНО «Экспоцентр “Заповедники России”».

Руководитель АНО Мирзега Абдуселимов рассказал, что проект «Стань участником эко команды» является развитием программы волонтерских лагерей на особо охраняемых природных территориях. Экодобровольчество позволяет эффективно решать множество задач, на которые у сотрудников ООПТ не хватает «рабочих рук». Одним из актуальных форматов добровольной помощи ООПТ являются корпоративные волонтёрские десанты. Сотрудники компаний отправятся в заповедные уголки страны, чтобы помочь заповедникам и национальным паркам в решении накопившихся задач.

В рамках старта проекта «Стань участником эко команды» несколько десятков сотрудников СУЭК поедут помогать в самые красивые заповедные территории Дальнего Востока.

География проекта включает в себя: озеро Ханка (заповедник «Ханкайский»); Мыс Столбчатый (заповедник «Курильский»), Остров Петрова (объединённая дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра»), Шантарские острова (ФГБУ «Заповедное Приамурье»), Ленские столбы, Долина гейзеров (Кроноцкий заповедник), долина реки Бикин (национальный парк «Бикин»), Командорские острова (Командорский заповедник имени С.В. Маракова), экологический маршрут «Тропой леопарда» (ФГБУ «Земля Леопарда»), пролив Сенявина (национальный парк «Берингия»).

Заместитель директора по логистике СУЭК Максим Игнатьев сообщил Министру, что компания начала подготовку проекта еще в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре 2018-го, когда СУЭК в рамках Благотворительного аукциона приобрел лот «Путешествие по 10 чудесам Дальнего востока». М. Игнатьев отметил, что компания планирует провести серию обучающих мастер-классов с сотрудниками, чтобы в ходе поездки они могли фотографировать и впоследствии рассказывать об увиденном не только внутри компании, но и по всей России, популяризировав тему заповедников и национальных парков.

Завершив осмотр стенда с проектом, Дмитрий Кобылкин отметил, что «Не зря ваше название – «Стань участником эко команды» – расшифровывает аббревиатуру СУЭК. Надеюсь, что остальные компании не останутся в стороне и будут брать с вас пример. А мы аналогичным образом расшифруем и их названия», – отметил глава Минприроды России.