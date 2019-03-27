Парламентарий провёл приём граждан в Новороссийске

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В Государственной Думе началась очередная «парламентская неделя». Депутат от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский провёл приём граждан в Новороссийске.

Традиционно спектр вопросов, с которыми жители приходят к парламентарию, касается практически всех сфер нашей сегодняшней жизни. И это не только просьбы о помощи и жалобы на упущения со стороны местных чиновников. Люди интересуются работой Государственной Думы, вносят свои предложения, хотят принимать активное участие в формировании нового современного курса на модернизации общественно-политического и экономического развития страны.

Каждое обращение к депутату анализируется и по нему проводится соответствующая работа. К сожалению, мы не можем принять оперативные решения по всем поступающим к нам запросам. Некоторые требуют подключения сразу же нескольких ведомств и не всегда могут быть реализованы на местном уровне. Но тем не менее, могу заверить граждан – ни одна проблема не остаётся без внимания, и в конце концов мы находим возможности её решения, даже в самых непростых ситуациях.

Руководство Государственного морского университета обратились с инициативой внесения изменений в законы края в области образования. Активисты Южного района города-героя пришли с проблемами качества обслуживания пассажиров на частных маршрутах. Ветераны войны просят помощи в капитальном ремонте своего дома по улице Губернского, который был построен в 1957 году.

По каждому вопросу приняты конкретные решения и сделаны депутатские запросы. До решения проблем все вопросы остаются на контроле депутата.

- Для меня такая общественная активность положительный показатель поддержки решений Президента, - поделился своими впечатлениями от встреч с жителями Новороссийска Владимир Синяговский. – Люди обеспокоенны судьбой своего города, края, страны. И это не может не радовать. В тоже время есть много претензий, к ситуации на местах. Много нареканий к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и проблемы с капитальным ремонтом, изношенность инфраструктуры, и, что особенно злободневно для Новороссийска состояние, так называемой «ливнёвки». Могу сказать, что схожие задачи приходится решать во многих областных центрах. Это общероссийская проблема. Недаром модернизация ЖКХ выделена в отдельный нацпроект и уже решается на федеральном уровне.