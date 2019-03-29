Юлия Пархоменко: Сельские округа нуждаются в более пристальном внимании со стороны всех ветвей власти

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края от «Партии Роста» по Южному одномандатному округу №27 Юлия Пархоменко провела личный приём в городе-герое Новороссийске. Перед приемом состоялась встреча Юлии Пархоменко с Владимиром Синяговским, депутатом Государственной Думы России, членом фракции партии "Единая Россия".

Депутаты сверили планы работы по реализации наказов избирателей сельской местности. А также обсудили программу рабочего визита депутатов Государственной Думы РФ по вопросам развития виноградарства и виноделия в рамках обсуждения проекта федерального закона.

А потом началась непосредственная работа с жителями. Практически все вопросы, которые были подняты на приёме, касались улучшения социальной инфраструктуры сёл и станиц Новороссийского района.

Глава Натухаевского сельского округа Татьяна Сюсюка озабочена тем, что на её территории нет земельных участков, зарезервированных под строительство новых социальных учреждений — школы, детского сада, спортивного комплекса. Между тем, население Натухаевского сельского округа в последние годы значительно увеличилось и эта тенденция сохраняется. Причём застройка происходит, в том числе, и в зоне особо охраняемых земель. В ходе обсуждения проблемы было решено обратиться с депутатскими запросами в Кадастровую палату, архитектуру, Росреестр и краевой департамент имущественных и земельных отношений, с тем, чтобы эти структуры провели проверку сложившейся ситуации в рамках своей компетенции. На основе этой информации можно будет сформулировать конкретные предложения по разрешению проблемы.

В станице Раевской помощь депутата ЗСК требуется в благоустройстве территории детского сада №73 и замене полового покрытия в местном Доме культуры. По поручению Юлии Пархоменко её помощники выедут на место для оценки ситуации и определения объёма работ.

Глава Глебовского сельского округа Елена Кучера и заместитель директора Центра творчества и ремёсел Абрау-Дюрсо Светлана Зыкова обратились к депутату регионального парламента от «Партии Роста» Юлии Пархоменко с просьбой оказать помощь в сооружении санитарных помещений для клубов в сёлах Васильевка и Южная Озереевка. Этот вопрос также будет проработан и включён в реестр депутатских наказов Ю.В. Пархоменко.

По обращению руководителя Центра социальной помощи и защиты прав граждан «Филантроп» Аделины Рыбкиной Юлия Пархоменко приняла решение оказать содействие в организации персональной выставки самодеятельного художника, инвалида I группы, жителя с. Большие хутора Вячеслава Мазурова. Работы мастера можно будет увидеть в новороссийской художественной школе им. Эрьзя в течение месяца с 26 апреля.