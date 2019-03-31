Апрель обещают дождливый...

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Ориентировочный прогноз погоды по Краснодарскому краю на апрель 2019 года по данным Краснодарского ЦГМС:

1-10 апреля – в отдельные дни в начале и во второй половине декады дождь. Ветер преимущественно восточных направлений, в середине декады юго-западный, западный, в начале и во второй половине декады местами порывистый. Температура воздуха ночью 0…+5°, в южной половине края временами до +8°, при прояснении местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до -1…-3°, днем +10…+15°, в отдельные дни до +16…+18°.

11-20 апреля – временами дождь. Ветер переменных направлений слабый и умеренный. Температура воздуха ночью +3...+8°, в первой половине декады местами на поверхности почвы возможны заморозки до -1…-2°, в середине декады ожидается повышение температуры воздуха до +20…+24°.

21-31 апреля – в отдельные дни дождь. Ветер восточных направлений с переходом на южный, юго-западный умеренный, временами сильный порывистый. Температура воздуха в первой половине декады ночью +2…+7°, днем +13…+18°, во второй половине декады ночью +6…+11°, днем +18…+23°.

Средняя месячная температура воздуха ожидается около и немного выше климатической нормы (норма в большинстве районов края +9...+11°, на Черноморском побережье +10...+12°.

Месячное количество осадков ожидается около климатической нормы (норма в большинстве районов края 30-50 мм, в южных районах края и на участке Черноморского побережья от Джубги до Туапсе 50-80 мм, в районе МО г.Сочи 100-110 мм).

Среднемесячный приток в Краснодарское водохранилище в апреле ожидается в пределах нормы и составит 450-550 м3/с (норма – 527 м3/с). Среднемесячный сток по р.Кубань – ГП Армавир в апреле ожидается в пределах нормы 80-120 м3/с (норма – 97,6 м3/с).

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"