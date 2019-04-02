По инициативе прокуратуры г. Новороссийска судом запрещен доступ к Интернет-сайту, на котором размещена информация о деятельности микрофинансовой организации, исключенной из реестра

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Прокуратура города Новороссийска при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сети Интернет выявила сайт, на котором размещена информация о деятельности ООО Микрофнансовая организация «Народная казна», ранее исключенной из реестра микрофинансовых организаций.

При этом вход на указанный сайт был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля. Согласно Федеральному закону «О финансовой деятельности и микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» такие организации вправе осуществлять деятельность в порядке, установленном законодательством, и должны быть внесены в соответствующий государственный реестр.

По данному факту прокуратурой города в суд направлено заявление о признании информации, размещенной на указанном сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Советским районным судом г. Краснодара требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение обращено к немедленному исполнению и направлено для исполнения в Управление Роскомнадзора по Южному Федеральному округу для блокирования доступа к этой информации.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-g-novorossiyska-sudom-2